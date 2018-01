Etter Golden Globe-utdelingen i helgen begynte ryktene om at Oprah Winfrey ønsket å stille som presidentkandidat, å svirre. Men det finnes ingen garanti for at hun ville blitt en bedre president enn Trump.

Om hun har konkrete planer eller om det bare er et rykte, er ikke godt å vite, men én ting er sikkert: Det virker som en populær idé.

Så å si alle amerikanske medier skriver om det. CNN skriver blant annet at flere mener at hun ville vært en perfekt kandidat, siden hun praktisk talt er en «anti-Trump».

Trump selv har til og med kommentert ryktene og hevder at han hadde slått henne i en valgkamp.

Flere gode kandidater

Det er riktig at Oprah er en slags anti-Trump. Hun er afroamerikansk, kvinne, ekstremt vellykket, men fra en fattig bakgrunn, en erfaren filantrop og en uttalt kritiker av USAs samfunnsproblemer.

På overflaten virker det som hun har alle de positive egenskapene Trump mangler, med mer, og hun er ikke på langt nær en like polariserende person.

Men én ting mediene glemmer å nevne, er at ingen av disse kvalitetene gjør henne noe mer egnet som president enn en erfaren politiker med samme type bakgrunn.

Det demokratiske partiet i USA har flere glimrende kandidater å velge mellom, flere av dem afroamerikanske kvinnelige senatorer og kongressrepresentanter, som alle har et mye bedre grunnlag til å ha det ansvaret presidentjobben fører med seg, enn Oprah.

Frykter kjendistrend

Vi nordmenn har selvfølgelig ikke noe vi skulle ha sagt når det kommer til hvem som blir og ikke blir amerikansk president. De fleste av oss kan tross alt ikke stemme i USA.

Men det er allikevel farlig å heie på en TV-kjendis som statsleder bare fordi det er en TV-kjendis vi liker bedre enn «han forrige».

Det er ikke det at Oprah automatisk hadde blitt en dårlig president fordi hun er kjendis, men det handler om at hun automatisk ikke hadde blitt en god president fordi du personlig er enig med det hun står for.

Hvis Oprah er interessert i politisk forandring, bør hun heller stille sin støtte bak en kompetent kandidat, som hun gjorde med Obama i 2008.

Jeg er redd for at Trumps valgseier kan ha startet en trend og permanent etablert kjendiser som reelle statslederkandidater. Resten av verden har en tendens til å følge etter USA, enten det er positivt eller ikke, og vi må ikke la oss lure av trynefaktor og omdømme.

Personlig er det mange kjente nordmenn jeg liker, som jeg helst ikke ville hatt som statsminister.

