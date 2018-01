Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» i Si ;D 29. januar.

Camilla Haakonsen (19) skriver på Si ;D 24. januar at dyskalkuli hindrer hennes drøm om å bli lærer.

I alle andre fag enn matte vil dette være en verdifull erfaring, både for henne selv og elevene. Det formelle mattekravet derimot, ekskluderer.

Hvordan skal fremtidens arbeidere tro på at det finnes en plass for alle, hvis samfunnet hele tiden bygger barrièrer?

En dyskalkulisk lærer kan gjøre en minst like god jobb på sin arena som en dyslektisk statsminister på sin.

Jeg er tilhenger av at fremtidige lærere må kunne dokumentere et godt teoretisk nivå, men det skal ikke diskvalifisere at man har en mangel i porteføljen. I mangel på fornuft i departementet finnes likevel en reveutgang for Haakonsen.

Hun kan ta en god master, fortsette med doktorgradsstudier – og få undervisningsstillinger på høyskoler og universiteter, trolig også på lærerhøyskolene.

For mange er likevel det å undervise voksne mindre givende enn å kunne gi barna en god start.

Så jeg vil håpe at Haakonsen prøver rettsgrunnlaget for departementets beslutning opp mot annet lovverk, som diskrimineringsforbudet i menneskerettighetsloven og reglene for et inkluderende arbeidsliv.

Motiverte lærere trengs for å gi neste generasjon en god start på utdanningsløpet, selv de som ikke kan undervise i matte.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.