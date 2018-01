En håndballstjerne, en landslagsstjerne, en søster, en datter, en hundeeier eller et menneske. Det er lett å kun se det sportslige ved Nora Mørk når det er på banen vi alltid ser henne.

Men de siste månedene har den menneskelige siden blitt tydeligere hos en av Norges aller beste håndballspillere.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Trenger en grundig oppvask

Mørk har vært utsatt for et overgrep i form av personlige bilder som er blitt spredd på nett rundt om i Norges land. Selv en håndballstjerne blir til slutt «kun» enda en kvinne som dessverre kan skrive seg inn i #metoo-kampanjens historie.

Skammen er ikke hennes, men deres. De som hacket, spredde, delte på fest, lo litt, la det fra seg og glemte det.

Dette er større enn én håndballstjerne. Dette viser et samfunn som trenger en grundig oppvask. Et samfunn der kvinner til tider fortsatt blir dømt og analysert for kropp og kjønn, ikke for holdninger og verdier.

Hvis dette hadde vært en annen arbeidsplass enn et håndballandslag, som kun skal handle om sportslige aspirasjoner, ville saken blitt håndtert annerledes?

Hvis denne saken hadde kommet opp i kunstmiljøet, teatermiljøet, musikkindustrien, et politisk parti eller helsevesenet, hadde saken blitt håndtert annerledes? Svaret er, som vi alle vet etter høsten 2017: nei.

Viktigere med mennesket

Det handler ikke lenger om Norges Håndballforbund eller Arbeiderpartiet som arbeidsplasser. Dette handler om et vedvarende samfunnsproblem som vi nå er klare for å ta et oppgjør med.

Det handler om håndteringen av slike opplevelser, det handler om å stoppe «garderobepraten» før den infiltrerer maktapparatene fullstendig.

Mørk er en av mange som har vært tøffe nok til å stå frem med sin historie. Nylig gikk hun også ut i VG og sa at private bilder av henne skal ha blitt spredt på det norske herrelandslaget. Siden uttalelsen krasjet med EM i Kroatia, sluttet det for mange å handle om spredning av bilder, men om mesterskap. Prioriteringer, mitt lille land.

Det verste vi kan gjøre for fremtidige generasjoner av kvinner og menn, er å latterliggjøre og nedprioritere #metoo-kampanjen før jobben er gjort.

Jeg ser at mange av artiklene som er ute og svermer, handler om å «roe ned» og «ikke overdrive» #metoo. Men det er vi vel ferdig med?

«Ikke å overdrive» har nok fått mange jenter, kvinner, gutter og menn til å snu på vei til kontoret for å rapportere upassende oppførsel.

Ikke for seg selv

Jeg blir provosert som håndballspiller, søster, datter, hundeeier, kvinne og menneske når det sportslige perspektivet rundt herrenes håndball-EM blir viktigere enn det menneskelige.

Mørk valgte å ta et oppgjør med spredningen av nakenbilder offentlig selv om hun nok var bevisst på at det ville smertefullt med tanke på all oppmerksomheten.

Hun gjør det for alle dere som snudde på vei til kontorene, dere som holdt «fred», dere som «roet dere ned» og ikke «overdrev». Jeg heier på deg, Nora.

La oss ta frem det røde kortet.

Les mer om Nora Mørk-saken:

Mann får 15.000 kroner i bot for å ha delt Nora Mørk-bilder

Mørk hevder private bilder ble spredt på herrelandslaget

Mørks varsling endte med at ingen på herrelaget fikk kritikk eller advarsel

Berge nektet å svare på spørsmål om Mørk-bråket

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.