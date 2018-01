Dagen hvor vi får vite karaktersnittet, har endelig kommet, og i år er jeg en av dem som har fått over 5 i snitt. Men dette er bare første termin i 3. klasse på videregående.

Jeg vet med meg selv at det endelige snittet ikke kommer til å se slik ut på grunn av mattekarakterene mine fra 1. og 2. klasse. Jeg tror det kommer til å bli over 4, og det er i utgangspunktet bra nok til å komme inn på lærer- eller lektorutdanning, som har vært mitt største ønske siden jeg gikk på barneskolen.

Problemet er at jeg ikke vil få denne sjansen. Jeg har dyskalkuli. Det er det samme som dysleksi, bare at det er tallene som er problemet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke god nok

For å komme inn på lærerstudier kreves det 4 i matte, men bare 3 i norsk. Jeg har et mattekaraktersnitt på 2,5. Med andre ord er ikke dette bra nok for at jeg kan følge drømmen min.

Hadde jeg hatt 3 fra både 1. og 2. klasse, ville jeg fått tilbud om et sommerkurs slik at jeg muligens fikk hevet mattekarakteren. Men selv ikke for å kunne ta dette kurset er jeg god nok.

Karaktersnittet mitt fra 3. klasse tilsier at jeg er en og en halv karakter bedre enn det som kreves for å komme inn på drømmestudiet, men dette er uten mattekarakterene fra 1. og 2. klasse.

Porten er låst for meg, og jeg har problemer med å se noen andre inngangsdører.

Vil inspirere unge

Min drøm er en dag å kunne se unge mennesker nå målene sine og føle mestring. Jeg vil veilede unge og forsøke å vekke en flamme i dem, slik mange av mine lærere har gjort for meg. Jeg vil kunne være en støttespiller.

Men dette er for meg og alle de andre som har en mattekarakter man ikke akkurat kan skryte av, bare en drøm - og det vil ikke bli realitet så lenge det ikke skjer en endring.

Jeg er fullt klar over at man trenger gode lærere i den norske skolen og at grunnen til at snittkarakteren er satt opp fra 3 til 4 er for at det ikke skal være for lett å komme inn på studiet.

Men man kan være en vel så bra lærer uten en strålende mattekarakter!

Og ja, det finnes mange andre yrker der ute. Men fra jeg var liten er jeg alltid blitt fortalt at om du gjør ditt beste på skolen og får gode karakterer, kan du bli hva du vil. I mitt tilfelle stemmer ikke dette.

Jeg har på følelsen av at jeg ikke er den eneste som har hørt det fra barndommen av. Da hadde det vært fint om det faktisk var en sannhet.

Jeg er ganske sikker på at man ville fått flere og mer motiverte lærere om man tok vekk kravet om 4 i matematikk og heller så på karakterene i faget personen faktisk hadde planer om å undervise i.

