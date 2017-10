Dette er et svar til Hassan Nawaz (19) i Unge Høyre, som på Si ;D 18. oktober ber byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) ta tak i volden i Oslo-skolen og anerkjenne at ungdom med utenlandsk bakgrunn ofte står bak.

Kjære Hassan Nawaz, jeg heter Fawzi Warsame. Jeg representerer også noe av det som gjør Oslo mangfoldig. I motsetning til deg innrømmer jeg at mangfoldighet er en av Oslos største styrker.

Jeg bor i en bydel hvor forskjellene mellom fattig og rik er store, hvor lommeboken til mamma og pappa dessverre har noe å si. At Sagene er en delt bydel, blir jeg minnet på hver eneste dag. Det har vært med på å legge lokk på mulighetene til meg og mine venner.

Høyre kuttet i tryggheten

Høyre styrte sammen med de borgerlige partiene Oslo i 18 år. Hva så vi de årene? Budsjettene til bydelene ble kuttet med flere hundre millioner kroner. Det førte til kutt i tryggheten for utsatte grupper.

Siden Arbeiderpartiet tok over makten i Oslo i 2015, er det blitt drevet en kamp mot fattigdom og ikke en kamp mot fattige mennesker.

La meg være klinkende klar på at det de to siste årene har skjedd mye i byen vår.

I år blir det bevilget 60 millioner kroner til skolene som har spesielle utfordringer. Det er gratis aktivitetsskole for barn i flere av de mest utsatte områdene i Oslo. I tillegg er Oslo på vei mot full barnehagedekning med to barnehageopptak.

Handler ikke om etnisitet

Kjære Nawaz. Det nytter ikke å si at det er ungdommer med utenlandsk bakgrunn som står bak vold og kaos når de ikke har hatt de samme mulighetene til å lykkes som ungdommen på vestkanten.

Som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa det, handler volden på enkelte skoler om marginalisering, utenforskap og sosiale forskjeller, ikke om etnisitet.

Høyres forslag om kameraovervåking og narkohunder på skoler er ikke bare dårlig politikk, det er også med på å skape frykt og konflikt. For det siste jeg ønsker, er at mine fremtidige slektninger skal blomstre opp i et samfunn hvor de ikke har samme muligheter som de på vestkanten på grunn av marginalisering og utenforskap.

