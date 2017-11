Catrin Sagen svarer om yrket som parterapeut: – Målet er ikke alltid å forhindre samlivsbrudd

Sammen med Sissel Gran lager hun podkasten Kjærlighetspodden og gjennom TV-produksjonen Gift ved første blikk har hun hjulpet nordmenn med å lete etter den store kjærligheten ved hjelp av personlighetsmatching.

Fakta: DU LAGER SPØRSMÅLENE! I denne spalten er du mellom 13 og 21 år med på å bestemme spørsmålene! Neste uke møter vi etterforsker Tore Sandberg, som blant annet jobbet med Orderud-saken. Du kan sende inn ditt spørsmål anonymt via sosiale medier allerede nå! Snapchat: aft.sid. Instagram: Aftenposten_sid

Spørsmål: Hender det at du får inn par hvor du tenker at det ikke finnes håp?

– Jeg kan absolutt tenke at her finnes det ikke håp. Det kan være vondt å se på at parforhold er preget av forakt, da kan det være vanskelig. Men jeg har lært at man skal være litt forsiktig med å holde fast ved den tanken.

Det gjør ofte vondt i parforholdet, men det kan være et blikk eller en setning som gjør at ting kan endre seg. Som parterapeut må man lære at det er stor takhøyde i kjærligheten.

Spørsmål: Hvordan blir man parterapeut?

– Parterapeut er ikke en beskyttet tittel slik som psykolog er – så det er det mange veier inn. Det er mange kurs man kan melde seg på. For en del av disse kursene kreves det helsefaglige kvalifikasjoner.

Men i utgangspunktet kan hvem som helst kan kalle seg parterapeut og drive praksis. Jeg mener at for å hjelpe noen, bør man ha litt faglig tyngde. Derfor er jeg nøye med å si at jeg er psykolog og parterapeut.

Fakta: Hvem? Navn: Catrin Sagen Alder: 42 Yrke: Psykolog og parterapeut Utdanning: Profesjonsstudiet i psykologi

Discovery Networks Norway

Spørsmål: Hvem går til parterapi?

– Par som strever, som er ensomme i parforholdet sitt. Par som krangler masse, par som ønsker å forebygge. Det kan være par som trenger hjelp til å reparere vanskelige ting som utroskap, sykdom eller død. Det kan også være par som går fra hverandre, som trenger hjelp til å være foreldre, for eksempel.

Spørsmål: Hva er målet ditt som parterapeut? Er det alltid å forhindre samlivsbrudd?

– Målet er ikke alltid å forhindre samlivsbrudd. Målet er å holde meg til den bestillingen jeg får. Det er riktignok ikke alltid den bestillingen er så tydelig, så løsningen er ikke nødvendigvis på åpenbar i begynnelsen. Men jeg er alltid på allianse med parforholdet helt til jeg får signaler om noe annet.

Spørsmål: Hva er det mest givende med jobben din?

– De øyeblikkene hvor paret virkelig ser hverandre og skjønner hverandre helt. Det kan være midt i en vanskelig periode for paret, eller etter en vanskelig periode der paret har strevet med å få kontakt med hverandre. Det er mange magiske øyeblikk. Det mest givende kan også være hvis en person plutselig skjønner noe ved seg selv eller ved den andre som kanskje ikke er blitt forstått ordentlig før.

Spørsmål: Hva er forskjellen på å jobbe som psykolog og parterapeut?

– Når jeg jobber med individuell terapi, reparerer personen seg selv i samspill med psykologen. Når man jobber med par, tilrettelegger man for at paret reparerer hverandre.

