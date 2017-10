Kjære Aksel.

Jeg er veldig forelsket i en jente i klassen min. Jeg går på en skole som gjør at man ser klassekameratene sine «24/7», men jeg føler at jeg ikke får vist henne hvordan personligheten min er, fordi jeg blir stressa rundt henne. Hva kan jeg gjøre?

Hilsen Gutt (17).

Kjære gutt (17)!

Det å være forelsket er ikke alltid som på film – en deilig drømmeverden der kun den andre eksisterer. Det innebærer faktisk en god del stress og uro, fordi smerten ved å bli skulle bli avvist plutselig er så stor.

Du har bare lyst til å vise den andre hvor bra du er, og så er det akkurat som om nervene tar helt overhånd og stokker det til for deg.

Å være på eget fjell

Jeg har selv et minne fra ungdomsskolen om en jente jeg var veldig forelsket i. Vi hadde god kjemi, men jeg turte aldri å ta initiativ fordi jeg ikke klarte å slappe av rundt henne. Det hele rant ut i sanden. Et helt år senere fikk jeg høre at hun faktisk likte meg også, så det gjorde det ekstra leit!

Så, hva kan du gjøre? Jeg skrev for en måneds tid siden om det å bli tryggere i sosiale situasjoner gjennom å være på eget fjell og ikke på andres.

Når du er på eget fjell står du støtt i deg selv og ser utover – du har oppmerksomheten på omgivelsene dine og den eller de du har foran deg. Da blir du gjerne roligere, fokusert og til stede.

Når du bryr deg veldig mye om hva en annen synes om deg, kan du ha en tendens til å prøve å se deg selv fra deres synspunkt. Man går opp på den andres fjell, i et forsøk på å vurdere om du er god, pen, morsom og interessant nok for dem.

Da har du oppmerksomheten innover i deg selv, blir selvbevisst og veldig fort stressa og urolig.

Ha oppmerksomheten på henne

Det du kan gjøre her er å prøve å være så mye på ditt eget fjell som mulig, når du er med denne jenta. Det gjør du ved å rette oppmerksomheten din utover.

Prøv å konsentrere deg om hva hun sier og hva hun gjør. Du kan bare ha oppmerksomheten din ett sted av gangen – prøv å ha den på henne.

Andre tips er å stille henne spørsmål om henne selv, lytte nøye til svarene hennes, vise interesse og følge opp. Det kan også hjelpe å prøve å finne på en aktivitet dere kan gjøre sammen, så dere har noe felles å rette oppmerksomheten mot.

Kan få noe veldig fint

Så er det også slik at det etter hvert kommer til et punkt der det beste er å bare snakke med henne om hva du føler, og sjekke om hun føler det samme.

Hvis hun gjør det, vil det forhåpentlig bli lettere å slappe av rundt henne også. Jeg forstår godt at det er skummelt. Du risikerer å bli avvist, men du risikerer også å få noe veldig fint. Med andre ord – ikke gå i samme fella som meg!

Lykke til!