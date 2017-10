Hver lørdag når kameraene og lyskasterne slås på og kjoler, glitter og stas kommer til syne for en halv million seere, sitter Gry Elise Jacobsen på bakrommet med hodetelefoner.

Som produsent på TV 2-programmet Skal vi danse gir hun beskjeder på øret til programlederne og dommerne og har ellers ansvar for alt fra økonomi til å lete etter gode deltakere til neste års sesong.

I denne nye Si ;D-spalten er unge mellom 13 og 21 år med på å bestemme spørsmålene gjennom sosiale medier! (Se faktaboks)

Spørsmål: Hva er det gøyeste og kjedeligste ved å jobbe i tv-bransjen?

Svar: - Det gøyeste er at man er ett stort lag. Jeg drømte jo om å bli forfatter, men det er nok mer ensomt. Her lager jeg noe flott sammen med mange mennesker. Det er utrolig å se en idé på et papir bli til noe så stort og fint på tv.

Det kjedeligste er at man alltid jobber. Jeg tenker alltid på jobben, og nå midt i sesongen finnes det jo nesten ikke noe liv utenom.

Spørsmål: Hva er det vanskeligste med direktesendinger?

Svar: - Det er nok at du aldri kan vite 100 prosent sikkert hva som vil skje. Når over 100 mennesker har forskjellige oppgaver i et svært maskineri, skjer det noen ganger ting som er ute av kontroll. Men det er også det spennende ved det.

Spørsmål: Tenker dere på deltakernes fysiske form og hvordan de ser ut når dere spør om de vil bli med i programmet?

Svar: - Vi må være sikre på at de dette er noe de kan mestre, så vi forsikrer oss med legene deres om at de synes dette er en god idé. Når det gjelder hvordan de ser ut, er vi først og fremst opptatt av at de virkelig vil dette og at de byr på seg selv. Det er det viktigste, ikke hvordan de ser ut.

Fakta: Hvem? Navn: Gry Elise Jacobsen Alder: 43 Yrke: Tv-produsent i Monster Utdanning: Litteraturvitenskap og forfatterstudier

Spørsmål: Hva ville du bli da du var liten?

Svar: - Jeg ville bli skuespiller, forfatter eller journalist. Jeg er opptatt av å fortelle historier, og da passer det fint å jobbe i tv. Midt i en hard og brutal verden vil vi la folk få litt fri på lørdagskvelden, la dem få leve seg inn i noe, på samme måte som i barnebokfortellinger.

Vi vil fortelle historier og prøver å bygge spenning: Vil deltakerne klare hindringene de møter hver uke, eller vil de brekke et bein? Spenningen når Trude Drevland skal danse jive – klarer hun det eller ikke? I oppspillet i programmet ser vi kjendisene i grå treningsklær, og så bygger spenningen seg opp mot selve mestringsøyeblikket, med lysene og fargene og kjolene.

Magnus Kallelid

Spørsmål: Har du noen gang kunnet tenke deg å være med på Skal vi danse selv?

Svar: - Hvis jeg hadde vært kjendis, så ja. Det ser gøy ut å bli så flink i noe, og så er det en sunn og god treningsform. Og det virker jo gøy å få prøve så mange kjoler! Men jeg har ikke så lyst til å bli kjendis, det tror jeg er slitsomt.

Spørsmål: Må du av og til jobbe med folk med divanykker? Hvordan håndterer du det?

Svar: - Ja, jeg må nok det noen ganger, men det kommer litt an på hva man kaller divanykker. Det kjendisene gjør i programmet er ofte skummelt for dem, og de blir sårbare. Når man står foran en halv million seere og skal danse, er det lett å forstå at man er redd for å drite seg ut og bli litt ko-ko. Da er det lett å bli misforstått som diva.

Det er en del av jobben min å få dem til å føle seg så bra som mulig, og min erfaring er at når folk er trygge, så blir også nykkene borte. Og i Skal vi danse er det i starten 12 hovedpersoner, og ikke bare én, så man lærer seg raskt å bli en lagspiller.

