16. desember: Jeg gruer meg til å dra hjem på juleferie

Simon Zakariassen (21)

47 minutter siden

Å grue seg til jul er litt som å føle at du bærer på noe tungt, uten å klare å sette fingeren på hva som er galt, skriver Simon Zakariassen (21). Foto: Helmine Syvertsen

Tanken gir meg klump i halsen. Jeg lurer på om det er skam.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Fakta Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si; Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg. Vis mer

«Har du ikke gått hjem ennå?» spurte venninnen min meg. Klokken var 18:03. Jeg satt fortsatt igjen i kantinen på universitetet, det eneste stedet som fortsatt ikke hadde stengt ned i november.

«Har du flyttet inn her på skolen, eller?» spøkte en annen venn av meg kvelden før. «Nei, her drives hard eksamenslesning», svarte jeg ironisk. Egentlig satt jeg der fordi jeg ikke ville dra hjem til studenthybelen.

Der er stillheten eller ensomheten alt som venter på meg. På skolen er det i alle fall noen. Likevel gruer jeg meg mer til dagen jeg skal dra hjem på juleferie.

Hele pakken

Å grue seg til jul er litt som å føle at du bærer på noe tungt, uten å klare å sette fingeren på hva som er galt. Jeg har prøvd å formulere det flere ganger. Det er mange grunner å peke på, men jeg føler ikke noe veier tungt nok til å kunne klages over.

Simon i studenthybelen sin i Oslo. Foto: Helmine Syvertsen

Ja, det er kjipt at jeg føler at jeg ikke har så mange å dra til i romjulen, men jeg har jo den faste Die-Hard-og-bake-kvelden med gutta. Og jeg har flere andre jeg kan henge med.

Kanskje jeg og broren min ikke får julegaver til titalls tusen hvert år, men vi lider absolutt ingen nød. Det jeg egentlig ønsker meg, dukker alltid opp under juletreet uansett.

Stor skam

Det eneste jeg vet, er at hver gang noen snakker om hvor mye de gleder seg til jul, kjenner jeg at det er noe som gjør vondt inni meg. Det er ikke en stikkende følelse, som kommer brått på, men heller en klump som flyter til overflaten.

En vond klump som tar mye mer plass enn den har rett på. Plutselig tar den all plassen jeg har, og drar vekk fokuset fra eksamenslesningen. Klumpen lager rot i tankene mine. Den gir meg ikke lov til å glede meg over de gode øyeblikkene.

Foto: Helmine Syvertsen

Jeg lurer på om den klumpen egentlig er skam. Skam for å si at jeg, i motsetning til alle andre, ikke pleier å ha så bra juleferier. Skammen over å innrømme at livet mitt ikke er det perfekte idealet jeg ser og hører om i TV-serier, filmer, reklamer og julesanger. Det bildet man ser på Instagram, Facebook og ellers på nettet.

Det bildet føler jeg aldri at jeg når opp til.

Plass til alle

Samtidig vil jeg virkelig, virkelig ikke ødelegge julemagien som så mange andre føler på. Hvilken rett har jeg til å si at julen bare er stress og vanskelig selv om det gjelder for min egen del? Når passer det å si at jeg gleder meg til januar?

Jeg skriver altså ikke dette innlegget for å si at vi må avlyse julen! Jeg skriver fordi det er viktig at vi alle husker på at det er flere dilemmaer knyttet til jul enn hva vi ofte tenker.

Og at vi har plass til sånne som meg, som synes jul er litt vanskelig.

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– Det er viktig at vi er klar over at vi alle kjenner noen som har det vanskelig i julen, vi vet bare ikke hvem det er. Sett av litt ekstra god tid til dem rundt deg i år.

Vil du lese mer fra vår julekalender?

Det kan du gjøre her.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.