Kanskje barnebarnet ditt som var en jente, nå er en gutt

Serian Elisabeth Jeng 17 år

8 minutter siden

For kanskje barnebarnet ditt er en gutt som vil gå i kjoler eller en jente som vil kysse jenter, skriver Serian Elisabeth Jeng (17). Foto: Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Kanskje barnebarnet ditt som alltid pleide å le og smile av vitsene dine, ikke synes de er noe morsomme lenger.

Lag en tale til besteforeldregenerasjonen, var oppgaveteksten i vårens store skrivekonkurranse på Si ;D. Dette var en av juryens favoritter.

Dere lurer kanskje på hva som har skjedd med barnebarna deres. Barna som engang var små og bekymringsløse, er plutselig ikke så små lenger. De er i ferd med å bli voksne og selvstendige mennesker, med egne holdninger, egne verdier og egne tanker.

Dere har vært med dem gjennom tykt og tynt. I oppturer og nedturer har dere vært en trygghet. Det er et helt spesielt forhold mellom et barn og besteforeldrene deres. Det er en kjærlighet ulik noen annen.

En kjærlighet som er stor og betingelsesløs. Helt til den ikke er det lenger. Helt til ting ikke ble helt som dere ventet.

Kjefter på deg

For kanskje barnebarnet ditt er en gutt som vil gå i kjoler, en jente som vil kysse jenter, eller en ikke-binær person (dvs. mennesker som hverken identifiserer seg som mann eller kvinne) som bare vil være seg selv.

Kanskje barnebarnet du trodde elsket hest over alt på denne jord, plutselig ikke vil ri lenger. Kanskje hun du ville skulle bli lege, eller han du ville skulle bli advokat, egentlig vil bli skuespiller eller ballettdanser.

Serian Elisabeth Jeng (17). Foto: Privat

Kanskje barnebarnet ditt som alltid pleide å le og smile av vitsene dine, ikke synes de er noe morsomme lenger. I stedet reagerer hen på det du sier, og kjefter på deg for å si «pakkis», «soper» og «neger». Irettesetter deg for å si ord som du ikke visste at man ikke kunne si lenger, ord som du har lært for lenge siden.

Kanskje du glemmer deg

Kanskje barnebarnet ditt slutter å spise kjøtt. Kanskje hen blir en skikkelig klimaaktivist som konstant skal påpeke at vi ikke gjør nok for klimaet.

Kanskje du egentlig ikke bryr deg om klimaet, men nå må du lage nøttestek til julaften og grønnsaklasagne til søndagsmiddagen. Nå må du bruke mindre emballasje og gi rare og økologiske gaver.

Kanskje barnebarnet ditt som var en jente, nå er en gutt. Kanskje du ikke skjønner helt hvordan det fungerer. Kanskje du synes det er vanskelig med nytt navn og nye pronomener. Kanskje du glemmer deg hele tiden. Kanskje du er redd for å gjøre feil eller stille dumme spørsmål.

Kanskje barnebarnet ditt ikke trenger at du forstår. De trenger bare at du forsetter å behandle dem slik du gjorde før, med den samme kjærligheten og omsorgen. Kanskje dine meninger og holdninger betyr mer for dem enn du aner.

Kanskje alt de ønsker seg, bare er å bli akseptert og respektert av deg, selv om det ikke alltid virker sånn.

Ja ja, hvem vet. Det er jo bare kanskje.

