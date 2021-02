Medelever, vi må ta oss sammen!

William Nyblin (17) Elev, Ullern vgs.

18. feb. 2021 12:20 Sist oppdatert 14 minutter siden

Klemmer og handshakes omsettes i fleng med mange ulike personer, skriver debattanten. Foto: Shutterstock

Med en gang vi elever gjorde vårt inntog på skolen igjen, viste vi at vi ikke er tilliten verdig.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Denne uken var det endelig de eldste Oslo-elevene sin tur til å begynne igjen med fysisk tilstedeværelse på skolen hver dag. Vi fikk endelig komme tilbake til «normalsituasjonen» fra i høst med gult nivå. Men på min skole, Ullern vgs., varte det bare i tre dager.

Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke ønsker å klandre oss elever eller skoleledelsen for det pågående smitteutbruddet på Ullern. Ingenting tyder på at smitten har oppstått på skolen, men situasjonen er svært uoversiktlig, som skolen skriver i sin uttalelse.

Hendelsen viser hvor viktig det er at vi elever følger føre-var-prinsippet og følger smittevernreglene. Det har vi ikke vært gode på de siste dagene. For med en gang vi elever gjorde vårt inntog på skolen igjen, viste vi at vi ikke er tilliten verdig.

Fakta Smitteutbrudd på Ullern vgs. – Sent onsdag kveld fikk elever og foresatte ved Ullern videregående skole i Oslo en e-post om at skolen blir stengt. – «Det begynner å bli en uoversiktlig smittesituasjon på skolen. Det er smitte på tvers av trinn, og det er usikkert hvor smittekilden kommer fra», heter det i e-posten, som er sendt fra kommunens smitteteam. – Elevene vil derfor bare ha digital undervisning ut uken. Dessuten settes tre klasser i karantene. Alle som er i karantene skal teste seg. – Smittetrenden i Oslo er ifølge VG stigende for første gang siden 17. januar. Vis mer

Elever i Oslo-regionen har i ukevis skrevet innlegg i ulike medier om hvorfor vi elever bør få komme tilbake på skolen. De har argumentert godt for hvorfor elever er en spesielt utsatt gruppe i denne situasjonen. Da er det ekstra synd at med en gang vi kommer tilbake, så misbruker folk denne sjansen ved å bryte smittevernreglene én etter én.

Elevene er dårlige til å holde avstand og sitter nære hverandre, på tross av at skolens ansatte ber elevene om å holde avstand. Klemmer og handshakes omsettes i fleng med mange ulike personer.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Det er forståelig at elevene er glade for å se hverandre igjen, og det å endelig være fulle klasser samlet i et klasserom for første gang på flere måneder er veldig hyggelig. Men som det pågående smitteutbruddet på Ullern viser, er det viktig at vi elever følger føre-var-prinsippet.

Derfor ber jeg dere, kjære medelever, om at vi holder avstand og venter med den klemmen i noen måneder til så vi får avsluttet resten av skoleåret på skolen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.