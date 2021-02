Jeg aksepterer ikke at mitt kull skal bli det tapte kullet

Martin Bergsjø Østby (20)

Nå nettopp

Jeg regner med at kunnskapsrike mennesker, som kunnskapsministeren og departementet hennes, har gjort en veloverveid vurdering, skriver debattanten. Foto: Lise Åserud/ NTB

Jeg kom inn studiet mitt med god margin, men dro heller et år på folkehøgskole. Så kom korona.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Jeg vet litt om en del ting, men ikke mye om noe. Takket være det at eksamen avlyses for avgangselever i år igjen, kommer det nok til å fortsette sånn, siden jeg ikke kommer til å komme inn på det studiet jeg skal.

Jeg tilhører det siste kullet som gikk gjennom videregående uberørt av denne pandemien. Da videregående var ferdig, virket verden veldig forutsigbar. Siden jeg kom inn på studiet jeg skulle, med god margin, tillot jeg meg å takke nei. Jeg hadde heller en fantastisk tid på folkehøgskole før jeg skulle begynne på studiet.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Men så kom denne pandemien, og vi ble sendt hjem. Samtidig slapp avgangselevene eksamen, der halvparten går ned i karakter i skriftlig.

Det vil særlig være de som allerede har toppkarakterer og kjemper om prestisjestudiene, som går ned, siden det ikke finnes så mange andre veier enn nedover i karakter for dem.

Martin Bergsjø Østby (20). Foto: Privat

Ble så vidt skvist ut

I høst søkte jeg igjen på profesjonsstudiet i psykologi i Bergen og forventet å komme inn med god margin. Jeg forutså ikke hvor voldsomt det plutselige karakterhoppet skulle bli, og at det skulle gjøre at jeg så vidt ble skvist ut. Så da var jeg strandet i en ny by, uten studie og uten ordentlig mulighet til å møte nye mennesker. Veldig mange har opplevd lignende.

Mitt kull, 2000-kullet, søker med førstegangsvitnemål for siste gang til høsten. Vi konkurrerer da med «gullkullet» 2001, som fikk litt høyere karakterer i standpunkt, kanskje fordi de slapp å forberede seg til eksamen og dermed kunne fokusere mer på standpunktvurderingene. I tillegg slapp de å gå ned i karakter til eksamen.

Fakta Førstegangsvitnemål – Et førstegangsvitnemål er et vitnemål du får hvis du har fullført og bestått videregående skole på normal tid, som vanligvis er tre år. – Når du søker høyere utdanning, konkurrerer du i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret. – 50 prosent av alle studieplasser gis i kvote for førstegangsvitnemål. Den andre halvparten blir gitt i ordinærkvoten. Der er snittet høyere fordi man regner inn eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Kilde: Samordna opptak Vis mer

Det siste kullet som konkurrerer, er 2002-kullet, som har hatt unntakstilstand i nesten halve tiden sin på videregående skole, og som også slipper eksamen. Det er umulig å forutse hvordan deres karakterpoeng blir, sammenlignet med oss andre som søker med førstegangsvitnemål.

Hvilken løsning har Melby?

Jeg regner med at kunnskapsrike mennesker, som kunnskapsministeren og departementet hennes, har gjort en veloverveid vurdering når de har avlyst skriftlig eksamen de siste to årene.

Men, ikke la det gjøre et kull til «det tapte kullet». Det er mange av oss som føler oss fortapte nå som vi skal konkurrere mot to kull som slapp mange av de krevende vurderingene vi gikk gjennom.

Min kunnskapsløse løsning, som er den eneste gode løsningen sånn jeg ser det, er at hvert kull som søker med førstegangsvitnemål, kvoteres inn. Altså at søkerne bare konkurrerer med eget kull, i hvert fall til prestisjestudier, med et hensiktsmessig antall plasser. For det gir ingen mening at de ulike kullene skal konkurrere likt om de samme studieplassene, når de har fått helt forskjellig oppfølging og har helt forskjellige vurderingsgrunnlag.

Jeg aksepterer ikke at mitt kull skal bli det tapte kullet. At vi skal bli de som aldri fikk studiedrømmene sine oppfylt, og som falt utenfor grunnet urettferdig behandling. Jeg aksepterer for så vidt heller ikke at det skjer med et senere kull. Kanskje må ordningen vare i flere år. Kvotér!

Les også Regjeringen avlyser eksamen. Mitt kull er blant dem som betaler prisen.

Les også Vi må ha en rettferdig kamp om studieplassene!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss. Du kan også følge oss på Instagram.