Bussene står stille, men i stedet for å klage bør vi støtte bussjåførene.

Her i Norge hvor vi har det så godt, er det mye som blir tatt for gitt. Betalt ferie, åttetimers arbeidsdag, pensjonsordninger, levelig lønn og gode arbeidsforhold.

Hvis du må bruke litt lengre tid på å komme deg dit du skal nå mens bussjåførene streiker, er det en super mulighet til å tenke litt på hvor heldige vi er.

Historisk kamp

Tusen takk til kvinnene på fyrstikkfabrikkene i Kristiania som i 1889 streiket for levelige arbeidsforhold og lønn. De fikk lønnen sin hardt kuttet og måtte jobbe mens de inhalerte hvit fosfor, som gjorde dem alvorlig syke.

De vant ikke gjennom med streiken sin, men banet likevel vei for andre arbeidere som ville kreve sin rett.

Tusen takk til alle arbeiderne som sto på kravet om åttetimers arbeidsdag. Når det ikke ble innfridd, organiserte de likevel markeringer og dro hjem etter å ha jobbet i åtte timer.

Ett år senere ble åtte timers arbeidsdag lovfestet. Det ble en av arbeiderbevegelsens største seiere.

Nye tider, samme krav

Tusen takk til Foodora-syklistene som i fjor høst streiket for å få bedre lønn og arbeidsforhold. Dere viste at nye former for arbeid ikke trenger å gå på bekostning av arbeidernes rettigheter.

Tusen takk til dere som streiker nå, for å stå på kravene og kreve deres rett. Det er det som har gitt oss alt vi i dag tar for gitt.

