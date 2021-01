Forskjellsbehandlingen er slående

Nigisti Kuflu (18) Leder i Follo Unge Høyre

7 minutter siden

Trump-supportere tok seg inn og angrep den amerikanske kongressen 6. januar. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Dette er faktisk rasisme. Uansett om det er intensjonen eller ikke.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Nylig ble kongressen i USA stormet av Trump-supportere. Etter angrepet var det mange som reagerte på hvordan politiet håndterte situasjonen. Det var nemlig en svært tydelig forskjell på hvordan Trump-supporterne ble møtt, sammenlignet med Black lives matter-demonstrantene noen måneder tidligere.

«Å se den store forskjellen er så vondt. Det sårer», skrev tidligere førstedame Michelle Obama på Twitter. At en person med såpass stor innflytelse kom med en sånn uttalelse, betydde mye for meg.

Senere har også påtroppende president Joe Biden kommentert forskjellsbehandlingen.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

«For hårsåre»

Likevel er det enkelte andre kommentarer som får meg til å skrive denne teksten. For selv om en stor majoritet reagerte på hvordan politiet håndterte ukens angrep, var det fortsatt noen som mente at vi som reagerte, «var hårsåre» og at kilden til problemet var «vi som gjorde det til en rasesak». De mente at vi «hoppet til falske konklusjoner» og at hudfarge ikke hadde noe med saken å gjøre.

Selvfølgelig vet jeg at det er mange andre faktorer som gjør at politiet håndterte tilfellene forskjellig. Det skal aldri utelukkes.

Og nei, jeg mener ikke at politiet reagerte på en god måte under BLM-demonstrasjonene. Jeg mener heller ikke politiet burde reagert likt under angrepet på kongressen.

Må gjenta meg selv

Det jeg derimot synes, er at dette er bemerkelsesverdig. Det er bra at folk reagerer på forskjellsbehandlingen og sprer budskapet.

Dette er faktisk rasisme. Uansett om det er intensjonen eller ikke. Sist gang jeg skrev i Aftenposten, skrev jeg at jeg var lei av å bli fortalt av andre hva som er rasisme og ikke.

Ukens hendelser er enda en grunn til at jeg må gjenta meg selv. Jeg er lei av at folk som ikke vet hvordan rasisme føles, er de samme som forteller meg om jeg over- eller underdriver.

Les også Politiaksjonen var for liten og kom for sent. Hvordan var det mulig å innta det amerikanske demokratiets høyborg?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.