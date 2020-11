Inviter oss med!

Jente (20)

Nå nettopp

Jeg er jenta som ofte sitter alene i helgene. Jeg er ikke den eneste. Vi er mange, skriver jente (20). Foto: eamesBot / Shutterstock / NTB

Det viktigste vi har nå, er hverandre. Med litt avstand selvfølgelig.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

For litt siden leste jeg et veldig fint Si ;D-innlegg. Det var en ung, sterk jente som skrev om viktigheten av god psykisk helse hos barn og unge. Hvor viktig det var at vi også ble sett under denne pandemien.

Å bli sett. Det er noe vi alle trenger. Spesielt i disse tider. Vi må alle se alle.

Jeg skriver ikke dette for trampe på noen, eller for at noen skal synes synd på meg. Men på samme måte som at vi blir minnet på avstand og munnbind, vil jeg minne oss alle på dette.

Verste som finnes

Ensomhet og psykisk helse henger ofte sammen. Jeg tror at hvis man har litt flere rundt seg, blir ikke hverdagen like tung. Og nå som skoler stenger mer ned, legetimer blir digitale og fritidsaktiviteter settes på pause, er ensomhet et enda viktigere tema.

Jeg hører stadig unge og voksne som synes det det er kjipt at Norge stenger ned igjen. At ting legges på is. Unge får ikke brukt ballkjolen på juleball, fester avlyses og julebord avlyses.

Ensomhet. Ensomhet er noe av det verste som finnes. Men når jeg hører dette, klarer jeg ikke helt å se det.

En perfekt anledning

Jeg er jenta som ofte ikke blir invitert ut. Jeg er jenta som ofte sitter alene i lunsjen med 30 meter avstand til andre. Jeg er jenta som ofte sitter alene i helgene. Jeg er ikke den eneste. Vi er mange. Og kanskje flere nå.

I disse tider får alle kjenne på det. Det er ikke gøy. Det er ensomt, men selv om vi må holde avstand, betyr jo ikke det at vi ikke kan møtes.

Jeg tror at dette også er en perfekt mulighet for å danne nye vennskap. Spør hun som sitter alene i kantinen ut på en tur i parken. Ta med gutten bakerst i klasserommet med på online gaming, inviter kollegene med på online vinkveld.

Ring og meld hverandre. Noe av det viktigste vi har nå, er hverandre! Med avstand selvfølgelig.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.