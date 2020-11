La Mustafa bli!

Nigisti Kuflu (18) Leder i Follo Unge Høyre

I november fikk Mustafa Hasan (18) et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda: Han må forlate landet han har bodd i siden han var seks år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hvorfor kan vi ikke gi ham det livet han har jobbet for i 13 år?

Jeg leste nylig om en gutt som heter Mustafa Hasan. Han er 18 år, og han er i ferd med å bli sendt ut av Norge. Han har bodd her i 13 år.

Jeg engasjerer meg vanligvis ikke når det kommer til utsending av innvandrere, men dette er en sak jeg mener er altfor viktig til ikke å snakke om.

Urettferdig

Ifølge VG fikk Mustafa og familien hans oppholdstillatelse på feil grunnlag. Moren er født og oppvokst i Palestina, og da hun ankom Norge, fortalt hun norske myndigheter at hun har palestinsk statsborgerskap. Senere kom det frem at hun har jordansk statsborgerskap etter å ha blitt tvangsgiftet til sin fetter.

Utlendingsnemnda mener derfor at hun har løyet for å få innpass til landet, og at familien må reise tilbake til Jordan.

Nigisti Kuflu (18) er leder i Follo Unge Høyre. Foto: Privat

Det er selvfølgelig ikke noe jeg ser bort ifra. For ja, loven sier at hvis man får oppholdstillatelse på feil grunnlag, blir man sendt tilbake. Og ja, vi må respektere det norske rettssystemet og lovverket.

Jeg synes derimot dette er helt sykt urettferdig. Norge er like mye Mustafas som det er alle andres. Norge er en stor del av livet hans. Det er hjemmet hans og en del av identiteten hans.

Gjør en forskjell

Jeg synes det er direkte kvalmende å se en person som er uskyldig, ta straffen for noe han ble tvunget inn i. Det er grunnen til at jeg nå tar ordet. Han får ikke engang fullført skolegangen sin.

Er det noen som i det hele tatt har tenkt på hvor mye et norsk vitnemål kan hjelpe ham? For det virker ikke sånn. Denne gutten har allerede blitt dratt gjennom så mye. Hvorfor kan vi ikke gi han det livet han har jobbet for i 13 år?

Jeg ber alle som har en mulighet til det, om å hjelpe. Jeg ber Erna Solberg se en norsk gutt som er i ferd med å bli sendt til et sted som ikke har vært hjemmet hans på mange år. Hjelp ham!

Jeg begynte med politikk for å hjelpe mennesker og gjøre en forskjell. Jeg håper alle partier, og særlig mitt eget, vil bidra for å hjelpe Mustafa.

Vi kan ikke bare sitte å se på at dette skjer. Jeg skriver dette fordi jeg vet hvordan det er å bli fortalt hvor du hører til. Det er noe vi alle må stoppe med.

