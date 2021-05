Det finnes så mange grunner til å lese

Vyshnika Ragavan 13 år

9 minutter siden

Et av tipsene til Vyshnika Ragavan (13) er å dra på biblioteket så ofte du kan. Foto: Dan P. Neegaard

Finnes det én god grunn til å ikke lese en bok?

Si ;D-innlegg

Jeg forstår at lesing kan være kjedelig og slitsomt. Det kan være mer fristende å se en serie enn å lese masse ord. Men hvis du tenker deg nøye om, finnes det ingen gode grunner til ikke å lese.

Men det finnes haugevis av gode grunner til å gjøre det. Her er noen av dem.

Ved å lese vekkes nye spørsmål i hodet som vi aldri har tenkt på. Lesing kan bidra til å øke konsentrasjonsevnen. Det kan også forbedre vokabularet og evnen til å fokusere. Det reduserer stress og holder hjernen aktiv. Man blir en bedre utgave av seg selv når man leser.

Forbedrer hukommelsen

Bøker hjelper med å utvikle språket og ordforrådet vårt. Å kjenne regler og grammatikk i eget språk kan gjøre det enklere å lære et fremmedspråk. Undersøkelser viser også at barn som leser, snakker bedre og har større ordforråd. De vil til og med ikke være så redd for å åpne seg for andre fremmede.

Det er også mye kunnskap i bøkene. Bøker kan lære oss etikk, og de lar oss fundere på hva som er rett og kalt. Vi kan også lese om historie, geografi og naturvitenskap.

Visste du at lesing også kan forbedre hukommelsen vår? Nye bilder og minner som skapes i hodet mens du leser, danner nye koblinger som du sjelden vil glemme. Hvis du forbedrer hukommelsen din, vil du få store fordeler i fremtiden din. Du får bruk for dette i dagliglivet også.

Hvordan øke lesegleden din

Det finnes så mange gode grunner til å lese bøker, men ungdom leser fortsatt lite. Men fortsatt leser ungdommer mindre. Én av fire unge gidder bare ikke å lese bøker. Og så mange som 74 prosent av unge mellom 15 år og 25 år leser under fem bøker i ÅRET!

Så jeg vil gjerne gi noen tips til hvordan man kan øke lesegleden sin.

Tips:

Les som du vil: Er du mer glad i bøker på skjerm, les på nett.

Synes du det er bedre å høre andre lese, hør på lydbøker.

Snakk med andre om boken du har lest.

Les høyt for deg selv eller for andre.

Det er ikke alltid du må lese lange romaner. Tegneserier er også lov.

Dra ofte på biblioteket.

Ha alltid med en bok når du er på tur.

