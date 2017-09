Nora (20) anbefaler: Et nært seriemøte med virkelighetens utfordringer og et «ufattelig trivelig» radioprogram

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Nora Tønnessen (20) fra Stavanger.

TV-serie å binge:

Serien Girls fanger deg i forfatter Lena Dunhams univers og fremstiller livet til Hannah og et par av hennes venninner i det moderne samfunnet.

Vi får se hvordan livene deres endrer seg gjennom kjærlighet, sex, vennskap og varierende sinnstilstander. Et nært møte med virkelighetens utfordringer.

Evan Agostini / TT / NTB Scanpix

Selv om Girls faller under kategorien komedie, har den en seriøs undertone som fanger opp temaer som rase, diskriminering og kroppshysteri, bare for å nevne noen. Den slår også et slag for feminisme.

Påvirkningskraften til serien er grenseløs, og gjennom ulike karakterer med ulike behov og problemer klarer den å få frem hvor fantastisk vi kvinner og mennesker er – akkurat slik vi er.

Musikk å lytte til:

Tøfl er et Stavangerband bestående av fire kompiser som har kommet med splitter ny låt: «Alle andre får lov».

Den handler om å være utenfor, om ensomheten som fører med når du ikke er med på det «alle andre» er med på.

Låten tilfredsstiller alle behov du måtte ha for dagen.

Nyt den og repeat den. Det er for øvrig akkurat det jeg har gjort siden den kom ut.

Podkast å høre:

Jeg har akkurat kommet over Siri Kristiansens program Lørdagsrådet.

Et komisk, lett og ufattelig trivelig program å høre på, enten det er live på lørdager eller som podkast.

Har du et problem du går og grubler på? Er naboen din en tyrann, eller er du håpløst forelsket?

Junge, Heiko / NTB scanpix

Alle problemer, enten de er små eller store blir tatt opp og diskutert sammen med Siri og hennes tre rådgivere for dagen. Programmet er av seriøs kvalitet med en komisk og ærlig vinkling.

Dersom du tilhører promillen av befolkningen som er problemfri, kan du lene deg tilbake og høre på latterlige, seriøse og til dels sinnssyke problemstillinger som vi mennesker klarer å komme opp i.

Og ikke minst hvordan rådgiverne og programleder Siri (alltid) klarer å komme frem til en relativt fair løsning – for alle parter.

Flere anbefalinger?

Sigurd (22) anbefaler: Masterchef Australia gjør meg til familiefar på fotballkamp