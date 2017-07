Forrige uke økte Norge bistanden til krigsherjede Jemen med 10 millioner kroner.

Samtidig eksporterer vi våpendeler til regimer som Emiratene, som ifølge Redd Barna er med på krigsforbrytelser i det samme landet. Det er ikke greit.

I skyggen av Syria har krigen i Jemen forårsaket en av vår tids største humanitære kriser. Ifølge FN er minst 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen begynt bombingene i 2015. Over tre millioner mennesker er drevet på flukt.

Krigen har ført til en massiv sultkatastrofe. To tredjedeler av Jemens innbyggere vet ikke hvordan de skal få tak i sitt neste måltid.

Vet ikke hvordan det er brukt

Det er vanskelig å komme frem med matvarehjelp utenfra grunnet militærblokader fra Saudi-Arabia-koalisjonen. Resultatet er at Jemen står på randen av hungersnød.

Også en koleraepidemi sprer seg raskt, som konsekvens av krigen. Hundretusenvis er smittet, og over 1800 har til nå mistet livet til sykdommen.

Norge er tilsynelatende opptatt av å hjelpe de rammede i Jemen. Vi bidrar med om lag 250 millioner kroner i humanitær bistand til landet.

Våren 2016 kunngjorde regjeringen at de grunnet «føre var»-prinsippet skulle slutte å eksportere ammunisjon til Emiratene, som er en del av den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen. Men i perioden mai til august samme år ble det eksportert andre våpendeler til landet for 44 millioner kroner – dobbelt så mye som det ble eksportert ammunisjon og deler for i januar

Vi vet ikke nøyaktig hvordan det norske militærutstyret er blitt brukt. Men ifølge Redd Barna og Watchlist har koalisjonen vi eksporterer til, blant annet utført angrep på en begravelse som drepte mer enn 140 mennesker, et angrep på en overfylt markedsplass hvor 25 barn døde, bombing av en skole for blinde og flere luftangrep på ikke-statlige organisasjoners medisinske fasiliteter.

At Norge eksporterer våpen som kan medvirke til slike alvorlige krigsforbrytelser, er uakseptabelt.

Ikke verdig

Miljøpartiet De Grønne jobber for en mye strengere regulering av norske våpeneksport. Vi skal ikke tillate at norske våpen og militært materiell ender i krigføring, hos autoritære regimer, eller på noen annen måte brukes til å bryte menneskerettighetene

Dessverre har det vært lite vilje til innstramninger fra resten av Stortinget. Senest i fjor høst ble det vedtatt at Norge kan fortsette å selge militærmateriell til regimer som systematisk undertrykker eller begår menneskerettighetsbrudd mot egen befolkning.

Kun MDG, SV og Venstre stemte mot. Det er flaut.

Regjeringen må slutte å eksportere våpen og militærmateriell til landene som kriger i Jemen, og vi trenger et strengere regelverk for å begrense norsk våpeneksport.

Dagens praksis er ikke en fredsnasjon verdig.

