Kjære Høyre.

Tallene som viser hvordan fraværsgrensen har gått så langt, er hverken endelige eller noe dere kan bruke mot ungdommer som viser elevengasjement.

Ikke ta gleden på forhånd og ikke ta elevene for gitt.

Brå overgang

Å lese om hvordan statsministeren og kunnskapsministeren skryter over nedgangen i fraværet det siste skoleåret, var ukens nedtur.

Jeg leser at rapporten ikke er i nærheten av ferdig og at politikerne ikke har endelige tall på hvor mange fraværsgrensen går ut over. Sluttrapporten kommer først høsten 2019.

Kjære Torbjørn Røe Isaksen, hva om du hørte på ungdommene? Hva om fraværsgrensen gikk bort, og vi fikk lov til å studere fritt, noen med høytlesning hjemme, andre i klasserommet med læren og noen med musikk på en kafé?

Hva med å la alle disse forskjellige typene elever, med forskjellige læringsprosesser og forskjellige mål, få lov til å møte opp til prøven og få muligheten til å ta den uten å få stryk på grunn av hvordan de har studert?

Du viser så lite tillit til ungdommer. Mange av oss skal studere i minst tre år til etter videregående, og da må vi lære oss å studere selvstendig.

Når vi begynner på universiteter og høyskoler, kommer overgangen til å være forferdelig. Det er lenge til mange av oss skal ut i det ordentlige arbeidslivet, Isaksen. La oss få oppleve skolelivet først.

Vi er ikke et prosjekt

Kjære Erna Solberg, jeg er svært skuffet over hvordan du har håndtert ungdommers ønsker og tillit til deg. Ikke bare snakker du om selvstendige hverdager, men du snakker om verdens beste skole.

Da jeg gikk på ungdomsskolen, tok du bort skolefrukten. Da jeg startet på vidregåeende, tok du bort friheten min og satte inn fraværsgrensen.

Kjære Erna, skolelivet mitt er ikke noe forskningsprosjekt, jeg er ikke noe forskningsprosjekt.

Videregående handler om mer enn elever som sitter i et fullt klasserom. For mange er videregående de viktigste årene i deres liv med tanke på identiteten deres, og den blir dessverre ikke bare skapt ved pulten.

Vi har ikke gitt opp kampen mot fraværsgrensen. Vi ses til valget.