Kjære Nanna!

Jeg har hatt en samboer i snart fire år. I starten av forholdet vårt var vi seksuelt aktive, og jeg kunne ha sex uten å ha veldig vondt.

I de siste årene har jeg fått mer og mer vondt, og derfor blir jeg redd for å ha sex. Selv om jeg har lyst, gjør det så vondt å ha sex at vi aldri greier å fullføre.

Jeg hater det mannlige kjønnsorganer og vil ikke si at jeg liker mitt eget heller. Kan dette ha en sammenheng med hvorfor det gjør så vondt?

Er det normalt å mislike sex som jeg gjør? Alt jeg klarer å få til, er runking/fingring.

Hilsen jente (22)

Kjære jente (22)

Tusen takk for spørsmålet ditt.

Smerter under sex er dessverre relativt utbredt, og mange går lenge uten å søke hjelp, enten fordi man ikke vet hvor man skal gå, eller fordi man synes det er flaut eller tabu å snakke om.

Når vi opplever smerter, er det helt naturlig at vi blir redde og gjør det vi kan for å forhindre den samme opplevelsen igjen.

Dette er jo egentlig en lur strategi siden den hjelper oss til å unngå fare, men som du beskriver, er det ikke uvanlig å fortsette å ha sex selv når det er oppleves smertefullt og ubehagelig.

Kanskje er det fordi man tenker at det går over av seg selv, kanskje tror man at det bare er sånn det er, eller kanskje vet man ikke hvordan man skal si fra.

Dette er veldig dumt, for smerter under sex over lengre tid kan føre til at man får et svært anstrengt forhold både til kropp og seksualitet.

Gå til legen

Du beskriver at dere har fortsatt med å ha sex, men at smertene nå er blitt så sterke at det ikke er mulig lenger.

Årsaken til smerter under samleie kan være mange og sammensatte, og hvis ikke du allerede har gjort det, vil jeg anbefale at du går til legen din med dette.

Det er vanlig å skille mellom indre og ytre smerter, der indre smerter for eksempel kan være støtsmerter, og ytre smerter er smerter i vulvaområdet.

Legen din kan undersøke deg og utrede hva som kan være årsak til smertene, og eventuelt gi deg riktig medisinsk behandling eller henvisning.

Du skriver at du hater det mannlige kjønnsorgan, og at du heller ikke liker ditt eget. Jeg vet ikke om du også mislikte kjønnsorganene deres før smertene kom, men når sex har ført til så negative erfaringer over tid, er det naturlig at man også får et vanskelig forhold til de delene av kroppen som man forbinder med smerten.

Smerter kan føre til frykt

Når man opplever smerter eller ubehag når man har sex, er det ikke så rart at man etter hvert blir redd. Denne frykten kan igjen bidra til at smertene øker, og kanskje kan det være fint å få snakke med for eksempel en sexologisk rådgiver slik at du kan få bearbeidet de negative erfaringene dine.

Noen kan også oppleve sterke smerter under sex på grunn av angst, traumer eller annet som gjør at man opplever smerten fysisk.

Da kan det også være nyttig å oppsøke en sexologisk rådgiver eller psykolog som kan hjelpe en til å bearbeide det man sitter inne med.

Du finner autoriserte sexologer på denne nettsiden, eventuelt kan du kan også få time hos sexologisk rådgiver på Sex og Samfunn.

Så kjære jente (22), jeg kan ikke si noe om hvorfor du opplever disse smertene, men jeg håper at du går til en lege og gjerne også en sexologisk rådgiver etter hvert, slik at du kan få den hjelpen du har behov for.

Håper du finner svar.

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)