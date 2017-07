Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: André Miguel Nordvik (15) fra Bergen.

Film(er) å se:

Det første jeg skal anbefale, er filmen med navn Spy fra regissøren av Bridsmaids og The Heat. Filmen handler om Susan (Melissa McCarthy) som er en sjenert CIA-analytiker som tar et spesielt oppdrag for å hjelpe en feltagent i trøbbel. Hun bruker vanvittige identiteter og fancy spion-gadgets.

Hun etterlater seg en sti av kaos på kryss og tvers. Denne filmen var virkelig morsom!

TV-serier å binge:

Hvilken serie er verdt å bruke tid på i sommer? Vi kan jo ikke unngå serien 13 reasons why. Serien handler om en high school-student, Clay Jensen, og hans venninne Hannah Baker, en jente som begikk selvmord.

Beth Dubber/Netflix / Key Set – Pre Launch

En boks med kassettbånd om Hannahs grunner til hvorfor hun avsluttet livet sitt, har også en rolle i serien. Det er bare til å finne frem Pepsi maks og popcorn og skru på Netflix og snurre serie!

Men stopp litt, vi må ikke glemme klassikeren Modern family som omhandler en amerikansk storfamilie! Det blir fortsatt spilt inn nye sesonger. Fortsatt like morsom!

Ting å lese:

Du trenger ikke å bare se på film og serier! Sommer er høysesong for lesing!

Jeg vil starte med å anbefale å lese biografien Jeg er Malala.

Denne boken handler om Malalas kamp for en mer rettferdig hverdag for jenter i sitt hjemland, og selvfølgelig hennes egne spesielle historie!

Stephanie Keith / X03264

Jeg får hele tiden høre at jeg kun leser faktabøker. Men for litt siden satt jeg meg ned på biblioteket og fant en bok jeg hadde hørt mye bra om, nemlig Appelsinpiken. Denne må du nesten bare lese! Så enkelt er det bare! Takk til Jostein Gaarder for å ha skapt dette mesterverket!

Så litt magasinanbefalinger: Aftenposten Historie og Aftenposten Vitenskap. Alltid like spennende å lære så mye spennende stoff! Men det jeg aller helst vil anbefale, er Aftenposten Innsikt. Et magasin som ja, nettopp gir deg innsikt!

Om alt rundt deg! Fra globale hendelser som har skjedd den siste måneden, til nasjonale saker her i hjemlandet!

Instagram-kontoer å følge:

@hun_cess: Aka komikeren Cecilie Steinmann Neess. Generelt en sykt artig dame. Hun har både videoer og morsomme bilder.

@jhegstad: Gira på mer halvtørr humør? Da er ordspillkongen Jørgen Hegstad, programleder i P13, en bruker du bør ta en liten kikk på.

Sist, men ikke minst @ifunnymeme: Ordet MEME er blitt et hverdagsbegrep blant ungdom! Denne Instagramkontoen er blant de beste du kan finne dem på!

Sted å dra på ferie:

Mens du venter på å dra et sted, vil jeg gjerne anbefale å gjøre det som jeg synes er utrolig gøy: Utnytt lokalmiljøet ditt! Bor du i Oslo? Bergen? Stavanger? Trondheim? Gå inn på søkemotoren din, søk opp hva som skjer rundt i området du bor i!

Johansen, Erik / NTB scanpix

Søk opp attraksjoner og opplev stedet du bor på en helt ny måte, og jeg kan love at du får et helt nytt syn på stedet!

Da er det bare å si god sommer!

