Suget etter å få stå på scenen

Abid Raja prøver i én time og 23 pinefulle minutter hvordan det for tiden er å være scenekunstner.

Spørretimen var nesten over. Så var det endelig kulturminister Abid Rajas tur. Foto: Olav Olsen

Det verket i hele kulturminister Abid Raja. Det så i alle fall slik ut. Han vred på seg. Han kikket opp i taket. Smartklokken hans hadde sendt ham varsel. Den mente han hadde sittet stille så lenge at det var på tide han rørte litt på kroppen.

Det var ingenting han hadde mer lyst til enn nettopp det. Reise seg opp. Ta av munnbindet. Rette på jakken. Gå de få skrittene over det røde teppet og bli introdusert på den eneste scenen som holder åpent for levende scenekunst i Oslo for tiden.