78 timer med Erna Solberg

Hun lovet bedre beredskap. Nå vil hun ta sukkertøy fra barn.

Erna Solberg kom onsdag til Stortinget for sin 52. spontanspørretime som statsminister. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Erna Solberg sto ved talerstolen på gulvet i stortingssalen. Det var muntlig spørretime. Hun stilte for 52. gang siden hun ble statsminister i oktober 2013. Når disse 90 minuttene var over, ville hun ha stått der i tilsammen 78 timer for å svare på litt av hvert.

Kanskje var det hennes siste. Stortingsperioden er straks over. Og blir det nytt flertall til høsten, vil hun stå ved den andre talerstolen. Altså der Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sto denne onsdagen.