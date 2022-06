Det er bare å klamre seg fast

7 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre oppsummerte før sommeren. Han stilte med oppbrettede skjorteermer og en halvt år gammel spådom som dessverre hadde slått til.

God sommer! Høsten blir krevende. Hilsen Jonas.

For et drøyt halvår siden sto han inne i huset. Da hadde han to kriser: korona og kraftpriser.

– Jeg tar utgangspunkt i det jeg sa på slutten av den innledningen, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

