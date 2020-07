Når ble Pride likestilt med sex og reklame? | Stine Hatt Fossli

Vi har fremprovosert reaksjoner som får store konsekvenser.

Det ble ikke noe stort Pridetog i år som følge av koronaviruset, men heller en digital folkefest. Den digitale feiringen gjorde Stine Hatt Fossli flau. Når ble Pride likestilt med sex og reklame? spør hun. Bildet er fra fjorårets Pridetog. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Stine Hatt Fossli Lesbisk

Etter et par timer fikk jeg nok av den digitale Pridefesten. Jeg sitter igjen flau og lei meg. Når ble Pride likestilt med sex og reklame?

Vi har med dette digitale sirkuset mistet all kredibilitet og respekt. Hva tenker vi at folk skal sitte igjen med? En god samtalestarter rundt middagsbordet?

Neppe.

Dette skaper splid. Vi har fremprovosert reaksjoner som kan få store konsekvenser. Hvordan skal vi forvente at samfunnet skal ta oss på alvor nå? Vi kunne brukt det som et springbrett for å snakke om de viktige tingene. Vi kunne vist mangfoldet og tryggheten i miljøet.

Stine Hatt Fossli. Privat

Denne digitale feringen i regi av Fri (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) burde vært bedre planlagt, og det burde vært større fokus på kvalitet både i bilde, lyd og deltakere. Det burde vært gjort plass til organisasjonene og frivillige tiltak. Jeg vet om flere som hadde laget klipp som ikke kom med.

Statsministeren deltok, og hun burde utfordres på hva hun vil gjøre for vår kamp. Ikke platt sexprat som var tilfelle i denne sendingen. Når folk hadde betalt en viss sum, klippet programlederen håret sitt med «Tiger King» som forbilde for homofile.

Hvor ble det av de gode samtalene?

For meg handler Pride om kampen for å kunne være den man er og leve i frihet. Under Prideparaden i 2019 følte jeg at det var et stort og kjærlighetsfylt «vi».

I år vil jeg av toget. Dette vil jeg ikke være med på.

Gratulerer med tidenes fallitterklæring.

