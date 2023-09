Avkledd på valgkamp

Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kom som snarest innom Anders Svor-museet i Hornindal for å lekke. Vis mer

HORNINDAL, SELJE OG NORDFJORDEID (Aftenposten): Før var han lekker. Nå lekker han bare.

Publisert: 07.09.2023 21:48

Senterparti-leder Trygve Slagsvold fløy inn til flyplassen i Ørsta-Volda torsdag morgen. Han gjorde det samme i valgkampen for to år siden. Forskjellen er at han er blitt finansminister i mellomtiden.

Han dro til Hornindal for å gå på museum. Han fikk en eksklusiv titt. Bygget med skulpturene til Anders Svor – som de lokale sammenlignet med Gustav Vigeland – er stort sett stengt.