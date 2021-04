Danse-Lars byr Olje-Tina opp til dans

Tina Bru bys opp til dans. Slik at hun kan tråkkes på tærne.

Danse-Lars takket Olje-Tina for dansen. Foto: Stein Bjørge

21. apr. 2021 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

Hvem hadde trodd at SVs Lars Haltbrekken var en slik galant herremann? Riktignok stiller han ofte med sløyfe i stortingssalen. Denne onsdagen gikk han uten. Til gjengjeld kom han med en feiende armbevegelse for nærmest å be olje- og energiminister Tina Bru opp til dans da han skulle stille spørsmål i den muntlige spørretimen.

– Det er første gang jeg ser en representant nærmest by opp statsråden til en dans, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.