Slakter i pølsetiden

Høyre-leder Erna Solberg fikk vite hvordan pølser lages hos Leiv Vidar på Hønefoss. Her står hun sammen med partiets fylkesordførerkandidat i Buskerud Tore Opdal Hansen. I vognene til høyre og venstre er det pølsefarse. Vis mer

HOKKSUND og RØYKEN (Aftenposten): Først pølser. Så slakt.

Publisert: 05.09.2023 20:03 Oppdatert: 05.09.2023 20:18

En rød og en blå buss befant seg på hver sin side av Nationaltheatret i Oslo sentrum tirsdag morgen. På den røde sto det «Hop on, hop off», som oppsummerer situasjonen for de to regjeringspartiene. De som hoppet på for fire år siden, ser ut til å ha hoppet av nå.

Det var lett for Høyre-leder Erna Solberg å vite hvilken buss hun skulle gå om bord i. Det var den blå bussen. Den med hennes kontrafei på siden. Det var valgkamp, og politikkens slaktetid, så hun skulle til en pølsefabrikk.