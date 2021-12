Første sesong var best

14. des. 2021 06:53 Sist oppdatert 10 minutter siden

Ny figur i hovedrollen som statsminister. Men ellers er mye som før i serien «Korona».

Denne pandemien burde vært over. For lengst.

Av og til skal en suksess melkes helt til det ikke er en skvett igjen. Serien «Korona» har passert det punktet for lengst. Den kunne kanskje fått en verdig slutt da sesong fire ble avrundet med at meteren ble pakket vekk og helseministeren sa at det var greit med one night stands igjen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn