Sto det «krig» også på neste side?

6 minutter siden

Kong Harald leste for 32. gang regjeringens trontale ved den høytidelige åpningen av Stortinget. Til venstre er kronprins Haakon.

Kongen leste trontalen. En annen leste trantalen.

Det 167. storting skulle åpnes. Kong Harald bladde seg gjennom trontalen. Det var lystigere for kongen å lese trontalen for et år siden.

Den gang - da han åpnet det 166. storting - var det rett etter et valg. Ferske representanter gikk seg muntert bort i korridorene. Det var nytt flertall og ny regjering bare dager unna.