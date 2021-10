Nå er det vanlige sluggeres tur

Vanlige folk må bli vant til vanlige kompromisser.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok opptil flere turer til rotunden bakerst i stortingssalen for å slå av en prat med parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Arbeiderpartiets nye parlamentariske leder Rigmor Aasrud tok like gjerne vanlige folk ved hornene. For hvem er vanlige folk? Aasrud var først ut i den to dager lange debatten om regjeringserklæringen.

– Arbeiderpartiet gikk til valg på en politikk for vanlige folk, sa Aasrud.