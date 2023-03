Det er sopp i Oslo bystyre

23.03.2023 18:37

Sopp har begynt å spille en uventet rolle i valgkampen.

Hvem skulle ha trodd at sopp skulle få en så prominent rolle under et bystyremøte? Det hele er Oslo Høyres skyld. Og Oslo Rødts.

I sin iver etter å markere seg i valgkampen har Oslo Høyre nylig laget en video.