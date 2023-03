Hun tar ikke selfie med hvem som helst

09.03.2023 06:52

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa i Stortingets spørretime onsdag at hun gjør sin «fordømte plikt».

Bare nesten.

Stortingets spørretime startet eksplosivt.

– Ukrainske styrker forbruker nå like mye ammunisjon daglig som et mindre europeisk land forbruker på et helt år i fredstid, sa Høyres Hårek Elvenes.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn