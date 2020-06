Endelig var det krise! Ingen har vært så utålmodig med å erklære krisetilstander som Miljøpartiet De Grønne. Partiet har lenge mast om at det må erklæres at det er krise. Så dette burde vært en drømmevår for partiet.

– Denne våren har jo vært veldig spesiell, sa partileder Une Bastholm.