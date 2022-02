Finnes det en kraftkar i salen?

Nå nettopp

Noen dinglet kabler foran klima- og miljøminister Espen Barth Eide i muntlig spørretime på Stortinget onsdag. Han bet på.

Det er godt å ha noen som fungerer.

Det har vært en viss oppmerksomhet om strøm i vinter. Om strømpris og kraftkabler og havvind. Tenk om den i regjeringen som har ansvar for sakene, kunne svart på et par spørsmål om saken i Stortingets muntlige spørretime?

Hver onsdag stiller tre statsråder i muntlig spørretime for å svare. Noen ville kanskje tenke at det ville vært naturlig om olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) hadde vært en av dem en onsdag eller to i november, desember eller januar.