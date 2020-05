Justisminister Monica Mæland kom inn i salen da spontanspørretimen var nesten over. Hun var fin på håret. Hun har – som vist i sosiale medier – tatt etterveksten.

Det var kanskje ikke så klokt. Tirsdag la finansminister Jan Tore Sanner frem et revidert budsjett som viser at etterveksten er omtrent den eneste veksten landet opplever for tiden. Og nå er også den i ferd med å bli helt borte.