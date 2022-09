EU endrer måten du betaler for hurtiglading

Nye regler skal gjøre det mulig å slippe unna med en og samme betalingsapp på alle ladestasjoner.

Lei av å måtte bruke en rekke ulike apper når du skal betale for hurtiglading?

23 minutter siden

I oktober er det forventet at EU vil vedta nye laderegler som krever at ladeoperatørene åpner for såkalt «e-roaming». Det betyr at du som elbileier står fritt til å betale med din foretrukne app på alle ladere.

Betaling med fysiske bankkort blir trolig også en plikt for ladeoperatørene. Men ting kan ta tid.

Vil ha innføring i Norge til neste år

E-roaming skal etter planen vedtas i EUs Transportkomite 3. oktober og av EU-parlamentet 19. oktober.

Men regelendringer i EU er ikke noe som settes ut i live over natten. Hos NAF synes man lite om at de nye betalingsreglene først formelt skal gjelde fra 2027.

– Norge er et ledende land for elbiler i Europa, og vi er et av de landene som er teknologisk lengst fremme. Derfor bør Norge gå foran på e-roaming. Regjeringen bør kreve e-roaming fra ladeoperatørene allerede i 2023, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland, i en pressemelding.

Fysiske bankkort som pliktig betalingsmiddel på alle ladestasjoner står også på EUs vedtaksliste. Noe både NAF og Elbilforeningen i lang tid har etterlyst her hjemme.

For dyrt å ettermontere kortlesere på landets 4000 ladepunkter, og tradisjonell kortbetaling er en gammeldags betalingsmåte på vei ut, har vært blant motargumentene til ladeoperatørene.

Så gjenstår det å se om regjeringen er like utålmodige som NAF, når de legger frem sin nye ladestrategi i løpet av de neste månedene.