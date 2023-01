BMW i Vision Dee er en konseptsedan som blant annet kan skifte farge. «Dee» står for Digital Emotional Experience. BMWs mål er å angivelig å skape et enda sterkere bånd mellom folk og bilene deres. Motor Elbil Denne bilen kan skifte farge

Vanskelig å bestemme seg for farge på den nye bilen? BMWs konseptbil kan skifte mellom 32 farger. Er dette fremtidens lakk?

22.01.2023 19:30

Bilprodusentenes konseptbiler skal vise frem hva det jobbes med på bakrommet, og gi kundene en forsmak på hva de har i vente rundt neste sving. Kanskje.

Under Consumer Electronic Show (CES CESCES er verdens største messe for forbrukerelektronikk, som de siste årene også er blitt en viktig arena for bilprodusentene.) i Las Vegas dro BMW sløret av sin såkalte i Vision Dee, utstyrt med blant annet en elektronisk lakk som kan skifte mellom 32 ulike farger.

