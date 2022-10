Vinterklargjøring av sykkel: Dette bør du tenke på

Vintersyklingen er snart i gang. Her får du åtte spørsmål og svar om hva du bør gjøre med sykkelen.

Liker du å sykle året rundt, får du gode råd til vintersesongen.

22 minutter siden

Vi har spurt Olav Fjeld Kraugerud, seniorrådgiver og lokallagsleder i Syklistforeningen, om hans tips til vintersykling:

– Tenk at den allerede er klar. Du bruker den jo allerede. Men noen forberedelser er selvfølgelig lurt å gjøre hvis temperaturen kryper under null, og det blir snø. Det er for å hindre at vann og fukt fryser og tiner om hverandre. Det kan gjøre giring og bremsing vanskelig, sier Kraugerud.