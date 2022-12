Se bildene: Garasjer helt utenom det vanlige

Her er bevisene på at en garasje slett ikke trenger å være kjedelig.

Garasje eller amerikansk diner? Eivind Nygårds garasje på Senja er av den spesielle sorten.

6 minutter siden

Hva ser du for deg når du tenker på en garasje? Sannsynligvis en oppbevaringsplass for biler, dekk, ski, grill og gressklipper. Men rundt om i landet finnes det flere eksempler på at en garasje kan være så mye mer enn det.

Det vet Miriam Høvik alt om. I 2018 ga hun ut boken «Norske garasjer». Den viser frem over 50 garasjer helt utenom det vanlige.