Tesla vippet ned fra tronen. Disse bilene solgte best i april

Nybilsalg i motbakke.

Antall nybilregistreringer i april endte på 8 976, det er 7,7 prosent lavere enn i april i fjor.

02.05.2023 14:14 Oppdatert 02.05.2023 14:42

I mars knuste Tesla konkurrentene med en markedsandel på over 40 prosent. April-tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at Tesla fikk barbert markedsandelen til ti prosent, og at antallet nybilregistreringer endte på totalt 8976 biler. Ned fra 19.366 i mars.

OFV mener en strammere økonomi og større usikkerhet enn på lenge, kombinert med moms på elbiler og økte bilavgifter, preger nybilsalget. Men hos Volkswagen tipper vi mange er godt fornøyde. Og Tesla har en ny rekord å glede seg over.

– Aldri sett før

– At én bilmodell, Tesla Model Y, hadde en markedsandel på 30 prosent etter første kvartal, og etter årets fire første måneder endte med over en fjerdedel av hele markedet på 37.641 nye personbiler, har vi aldri sett før, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

På andre- og tredjeplass når årets første fire måneder summeres opp, fulgte Volkswagen ID. 4 og Toyota bz4X.

Sistnevnte har derimot ikke klart å komme seg med på ti-på-topp-listen for april:

Ny på listen er BMW iX1. En bil som imponerte da vi hadde den inne på test.

– Småbilene kommer

OFV peker på at mange bilprodusenter har prioritert store, relativt dyre og romslige SUV-er, med bedre marginer enn på de mindre bilene.

– I løpet av få år kommer et langt større utvalg av mindre og små biler. Det vil være biler med både topp moderne teknologi og god rekkevidde. Samtidig vil dette være rimeligere og attraktive biler for mange i en tid med sterkt press på privatøkonomien, sier Solberg Thorsen.

Han viser også til at salget av store dyre luksusbiler går markant ned, og at det er et tegn på endring.

Brutt ned på bilmerker, er det Volkswagen som går til topps i april:

Elbilandelen øker

Selv om antall førstegangsregistrerte nye personbiler i årets fire første måneder er 10,5 prosent lavere enn i samme periode i fjor, har elbilandelen økt med 3,4 prosentpoeng og utgjør 84,2 prosent.

Bensin hybrider og ladbare bensin hybridbiler har en samlet andel på nesten 12 prosent.

– Mange har ventet lenge og venter fortsatt på biler de har bestilt for mange måneder siden. Brorparten av disse vil være elbiler. Etter hvert som utleveringstakten av nye biler øker, vil vi nok sakte utover året nærme oss en elbilandel på 90 prosent, sier Solberg Thorsen.