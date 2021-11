Musikeren ble så forhekset av Maseratis motorlyd at han skaffet seg tre stykker

Lyden er viktig for bilens identitet. Christian Stene har tre italienske symfonier i garasjen.

– Jeg blir engasjert. Det har jeg ikke opplevd i andre biler, sier Christian Stene.

– Lyd betyr alt for meg. Det er jobben min, livet mitt. Det handler om klang, musikk og følelser, sier Christian Stene.

41-åringen er soloklarinettist i Harmonien og en av Norges fremste klarinettister. I tillegg er han en av landets største Maserati-entusiaster.

– Etter å ha spilt konserter i Grieghallen, går jeg ned i parkeringsanlegget under bygget. Der hører jeg på motorlydene og tenker at det er bilenes konserthus.

Lyd er viktig. Da Mazda utviklet MX-5, prøvde de ulike eksosanlegg for å få den helt riktige snerrelyden.

Det viktige lydbildet

Den lavmælte, betryggende knatringen fra en VW-boble. Hylet fra en totakts Saab-motor i fullt firsprang. Gurglingen fra en amerikansk V8-motor. Jo da, lyd er en viktig del av bilers identitet. For å si det med Herbert von Karajan, en av tidenes fremste dirigenter: En Ferrari trenger ikke radio, motoren høres ut som et orkester.

Mange bilprodusenter gjør en stor innsats for å få bilene til å låte bra. Mazda gjorde over 100 ulike innspillinger av ulike eksosanlegg for å få riktig snerrelyd i roadsteren MX-5.

Da Lexus skulle lage superbilen LFA, ble instrumentmakeren Yamaha hyret inn for å lage en best mulig lydopplevelse. BMW har hyret inn den Oscar-vinnende filmkomponisten Hans Zimmer til å skape lydsignaturen til merkets elbiler.

BMW har hyret inn den Oscar-vinnende filmkomponisten Hans Zimmer, høyaktuell i James Bond-filmen «No Time To Die», til å skape lydsignaturen til BMWs elbiler.

Tordenskrallet fra Modena

Kvelden før har Stene spilt Mozarts klarinettkonsert i A-dur for et entusiastisk publikum. Nå skal han fremføre andre vakre toner, musikk som er ikke er signert Mozart, men Maserati. Han vrir om nøkkelen og et dempet tordenskrall brer seg fra de fire enderørene.

– Lydbildet er helt brutalt, smiler bergenseren oppglødd.

– Du merker det i hele kroppen. Det er vibrasjoner, et brøl uten like. Jeg blir engasjert, og det har jeg ikke opplevd i andre biler.

Ble forført

Stene kjørte Audi og BMW helt til han fikk han se – og høre – naboens Maserati Ghibli.

– Jeg ble veldig fascinert, sier han.

Da en Maserati Quattroporte var til salgs i Bergen, tenkte musikeren at en prøvetur umulig kunne skade.

– Jeg ble forført, både av lyden og av kjøreopplevelsen.

Maseratioen ble med hjem. Men mye vil ha mer, og snart ville Stene ha en cabriolet – slikt bør man ha i Bergen, synes han. Så stakk han innom en Maserati-forhandler i Oslo. Det var fredag den 13., og det skulle bli en ulykksalig dag. I hvert fall for lommeboken.

– Bilens lyd er en emosjonell ting, sier Tobias Hillers hos Porsche. Han har ansvaret for hvordan Taycan og merkets fremtidige elbiler skal låte.

Alle gode ting er tre

Planen var å bytte inn hans egen bil i en GranCabrio. Det er et fem meter langt italiensk smykke med en 4,7-liters bensin-V8 på 438 brølende hestekrefter under det blanke panseret. Helt sånn gikk det ikke.

Da Stene kom ut av butikken, hadde han i tillegg blitt eier av en Levante SQ4. Dette er Maseratis første SUV, en røslig firehjulstrekker med treliters V6-motor, to syngende turboer og 430 hestekrefter.

Men musikeren hadde enda en garasjeplass. Snart kom en tredje Maserati inn på tunet, denne gang en eldre modell ved navn Ghibli 2.8 Bilturbo.

Søker lydopplevelser

– Siden jeg holder på med musikk, lyd og klang, søker jeg vel etter lydopplevelser også andre steder, sier Stene.

I tunnelene, blant annet.

– Der pleier jeg å gire ned og gi litt gass, med taket eller vinduene nede, for å høre symfonien. Det er jo det fantastiske lydbildet Maserati er kjent for. Levante smeller utrolig fint i tunnelene. I hvert fall de uten partikkelfilter.

– Er partikkelfilter en uting for lydentusiaster?

– Absolutt! Turbo og kompressor også. Det må være selvpustende motorer uten partikkelfilter, sier Stene.

Han mener det er en klar link mellom musikk og motorlyd.

– Begge deler er kultur. Det handler om historikken til merket, hva bilen betyr som frihet. Hva er vel livet uten kultur? Å jobbe, spise, sove? Det er kultur som skaper samfunn. Kultur er viktig for mennesker, spesielt nå som vi har vært innelåst.

Musiker-favoritt

Stene er ikke alene om å være musiker og Maserati-kunde. Frank Sinatra, Mark Knopfler og Pavarotti har alle sverget til det italienske bilmerket. Da det en dag plinget i innboksen til en annen Maserati-eier i Bergen, var det Coldplay-bassist Guy Berryman som lurte på noe teknisk.

Også Bono har kjørt Maserati, og siden vi først er inne på U2: Irenes tidligere samarbeidspartner Howie B har laget «Seven Notes», et musikkstykke basert på lyden av en Maserati-motor.

Men det er nye tider i bilbransjen. Hva skal bilprodusentene nå gjøre, uten det ofte vakre lydbildet fra en diger fossilmotor?

La oss spørre en bilprodusent som ikke lar elbilene låte som et tannlegebor: Porsche.

– Bilens visittkort

– Vi har en lang tradisjon for raske biler, design og et emosjonelt lydbilde. For oss var det kjempeviktig å skape et unikt lydbilde også for elbilene, sier Porsches lydspesialist, Tobias Hillers.

Han leder teamet som skal sikre at Taycan og fremtidige el-Porscher får en like riktig lydsignatur som fortidens klassiske sportsbiler.

– Lyd er bilens visittkort. Det er en emosjonell ting, som gir bilen identitet. Den må passe til bilens ytelser og design. I tillegg er det et sikkerhetsaspekt her – hvis du ikke kan se bilen, kan du høre den.

– Hvordan skapes lyden i en Taycan? Digitale lydfiler og skjulte høyttalere?

– Jeg kan ikke si så mye. Men vi spilte inn lyden fra ulike komponenter, som dekk og elektriske motorer. Så tok vi lydene vi likte – mikset dem sammen og filtrerte bort resten.

Ingen 911-kopi

Hillers beskriver Taycan-lyden som «en Porsche-lyd, komponert for elektriske biler».

– Vi ville ikke kopiere 911-lyden. Det måtte være en unik lyd. Det var veldig viktig at man skulle høre at dette er en elektrisk Porsche. De aller fleste vil høre forskjell på en Taycan og andre elektrisk biler, sier Hillers.

Han forteller at de ulike Taycan-modellene faktisk har forskjellige lydbilder, selv om de færreste vil høre forskjell.

– Du kan ikke overføre lyden fra en Turbo S til en basis-Taycan. Lyden er finjustert for å passe til motor, girkasse, om det er tohjulsdrift eller firehjulsdrift osv., sier elbil-komponist Tobias Hillers hos Porsche.

Skuffet over Ferrari

Tilbake i Bergen forteller Christian Stene at han har prøvekjørt noen Ferrarier, men uten å bli betatt.

– Lyden var ikke like bra. Jeg vil ikke ha skrikete hyperbiler. Maserati er en gentlemans-bil. Ingen råner med en Maserati, sier Stene.

Så glir han ned i Ghibliens svarte skinnseter, skremmer liv i V6-motoren og blåser av gårde. Den aldrende italieneren skal på EU-kontroll. En ting er sikkert, han får neppe mangellapp på motorlyden.