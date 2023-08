Setter ned prisene på hurtiglading

Men prisforskjellene er fortsatt store.

Ionity er et av flere ladeselskaper som setter ned ladeprisene sine. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 18:00

Strømregningen for juli var lommebokvennlig lesning. Men det har tatt tid før de siste månedenes strømprisfall har gitt utslag på hurtigladeprisene, slik blant andre Elbilforeningen har etterlyst.

Det mener ladeselskapene handler om at kostnader knyttet til nettleie, etablering og drift også påvirker pumpeprisen. Men nå skjer det ting.

Flere priskutt

Denne uken satte ladeoperatøren Ionity for første gang ned ladeprisen. Nærmere bestemt med 1,41 kroner fra 8,40 kr/kWt til 6,99 kr/kWt. Ionity-kunder med månedsabonnement til 129 kroner slipper nå unna med 4,82 kr/kWt.

1. august reduserte Circle K prisen for lyn- og hurtiglading med 60 øre/kWt til 7,49 og 7,09 kr/kWt.

I juli reduserte Recharge og Mer hurtig- og lynladeprisene sine med henholdsvis 50 og 80 øre/kWt. Det betyr lynladepriser for drop in-kunder på 7,49 kr/kWt hos Recharge og 7,19 kr/kWt hos Mer.

Også Eviny har redusert prisen på hurtiglading med 80 øre i sommer, til 6,99 kr/kWt for stasjonene i Sør-Norge.

Kunder i Midt- og Nord-Norge slipper noen øre billigere unna hos flere av ladeoperatørene. Rimeligere kan det også bli om du tegner en ladeavtale.

– Kan vi vente oss ytterligere prisreduksjoner i kampen om ladekundene?

Av konkurransehensyn ønsker ikke ladeoperatørene å opplyse om fremtidige prisjusteringer, men sier til oss at «de følger prisutviklingen nøye».

Det som er sikkert er at det fortsatt er store prisforskjeller (se prisoversikten nederst i saken).

Tesla og dynamisk prising

Hos Tesla holder man ladeprisene tett til brystet. Det vi vet er at Tesla benytter en dynamisk prisstruktur der prisene kan variere stasjoner imellom og reduseres mellom klokken 20 og 16.

Elbilforeningen etsimerer at Teslas priser ligger mellom 3,30 til 4,65 kr/kWt. Det stemmer godt med elbilnettstedet Elbil24s nylige prisinnhentning fra et utvalg Tesla-stasjoner i Sør-Norge, som er åpne for alle elbiler. Den viser en snittpris på 3,69 kr/kWt.

Det er nær halv pris av de dyreste konkurrentene. Tesla-eiere og alle som tegner et abonnement til 129 kr/md. slipper sågar unna med 2,59 kroner, ifølge nettstedet.

Verdt å merke seg er Greenstation, som har valgt en dynamisk prismodell på sine foreløpig kun tre ladestasjoner. Her følger ladeprisen spotprisen time for time gjennom døgnet.

Fredag (18. august) kunne eksempelvis morgenfugler lade for 3,41 kr/kWt på Greenstations hurtiglader på Gjøvik, mens det i ettermiddagsrushet mellom kl. 16 og 17 kostet 4,23 kr/kWt.

På ladestasjonene til Greenstation følger pumpeprisen spotprisen på strøm gjennom døgnet. Vis mer

Vi har tidligere skrevet om at flere av de andre ladeselskapene er positive til en slik spotprisstyrt prising.

Men både professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole i Bergen og NAF, pekte på at strømprisen som oftest vil være dyrest når de fleste trenger å lade.

Dynamisk prising vil dessuten kunne gjøre det vanskeligere å få oversikt over hva det vil koste å hurtiglade, om ikke prisinformasjonen er god og lett tilgjengelig,

Det kom frem i en rapport Statens vegvesen og Miljødirektoratet lagde på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i 2022.

– Konkurransen begynner å fungere

Elbilforeningen mener de siste prisreduksjonene viser at lademarkedet er blitt sunnere, og at konkurransen begynner å fungere.

– Vi tenker også at noen ladeselskap har tatt beskjeden fra Elbilforeningen om at de ikke kan fortsette med de høye prisene nå som strømprisene er lavere, skriver generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, i en e-post til oss.

Hun peker også på at det akkurat nå er en viss overetablering av ladere.

– Antall elbiler pr. ladepunkt er nå helt nede i 97 – det laveste noensinne. Dette øker konkurransen.

Generalsekretæren mener elbilistene må være prisbevisste og med det bidra til å presse selskapene til å tilby bedre ladepriser.

– Det er ikke alltid så lett for en elbilist å orientere seg i dette landskapet. Og må man lade så må man lade. Men vi oppfordrer folk til å sammenligne priser hjemmefra. Bedre prisinformasjon på ladestasjonene, som vi har fått gjennomslag for, vil gjøre prissammenligningen enklere.

Slik ser ladeprisene ut fredag 18. august for uregistrerte kunder i Sør-Norge: