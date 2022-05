Tre risikosituasjoner for syklister: – Du blir fort den tapende part

Disse situasjonene bør du være ekstra oppmerksom på når du sykler.

Gaute Holmin kjenner seg mest utrygg i kryss. Bussen på bildet har ingen sammenheng med opplevelsen hans i Sæterkrysset.

23 minutter siden

– Her svingte bussen hardt til høyre. Hadde jeg stått på retten min, er jeg stygt redd for at jeg hadde havnet under, sier Gaute Holmin.

Han sykler til og fra jobben i Oslo sentrum flere dager i uken. Stort sett føler han seg trygg, men med noen unntak. For på enkelte områder løper syklister stor risiko.