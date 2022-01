Test av fem elbiler. Og tre ting som bør inn i kjøpekontrakten.

2022 kan bli det siste året med momsfritak for elbiler. Det tror Elbilforeningen vil bidra til at elbilandelen av nybilsalget vil passere 80 prosent i år. Opp fra fjorårets rekord på 64,5 prosent.

Lar du deg ikke skremme av faren for lange leveringstider og hva høye strømpriser kan bety for ladekostnadene, gjelder det å finne elbilen som passer dine brukerbehov og lommebok best.