Nissan er salgsklare med sin første el-SUV. Med en startpris på 450.000 kroner er det mulig å få den under momsgrensen. Motor Elbil Prøvekjørt Nissan Aryia: Nissan har gjort noe smart

Tolv år etter at den første Leaf-en rullet ut på veien, er Nissan omsider klar med sin første el-suv. Er den verdt ventetiden?

23 minutter siden

Nissan Leaf er på mange måter et rullende symbol på elbilens inntog på norske veier, med over 70.000 solgte eksemplarer.

Med Aryia skal Nissan kapre markedsandeler i et stadig tøffere familie-suv-segment. Eller «crossover», som Nissan kaller sin utfordrer. Har den det som skal til for å ta opp kampen mot VW ID. 4 og co.?