Ny rekord i rekkeviddetest

Kun én av tre biler holdt rekkevidden de lover på papiret.

Tesla Model S er en av bilene som er med i NAF og Motors test av rekkevidde på sommerføre. Vis mer

Det er kanskje ikke så rart. WLTP-målenormen WLTP-målenormenEn internasjonal standard for å måle drivstofforbruk, utslipp og rekkevidde. gjennomføres i 23 grader, mens det var under 20 grader store deler av dagen NAF og Motor kjørte 32 elbiler til de var tomme for strøm.

Noen elbiler klarte seg likevel bedre enn andre.

Flere biler går lengre

– Vær og vind påvirker bilenes rekkevidde også om sommeren, fastslår senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, i en pressemelding.

15 av testbilene kjørte lengre enn 500 kilometer. På tilsvarende test for tre år siden var tallet seks biler.

Det mener Sødal tydelig viser at viser at teknologiutviklingen går raskt. Han mener også at bilkjøperne ikke trenger å stirre seg blinde på rekkevidde. Vel så viktig er hvor raskt elbilen du har på ønskelisten lader.

Lengst av alle de 32 bilene var det Tesla Model S som rullet med sine 673 kilometer.

Det er ny rekord i NAFs sommertest av rekkevidde. Nærmere bestemt med 18 kilometer mer enn Tesla Model 3 noterte seg for i 2021.

– Det kommer konkurrenter med god rekkevidde, men Tesla holder stand på rekkeviddetronen, konstaterer Sødal.

Her er testresultatet til NAF og Motor:

Elbilforeningen: – ikke overrasket

Hos Elbilforeningen er de ikke overrasket over at brorparten av bilene enten er tett på, eller overgår den WLTP-oppgitte rekkevidden sommerstid.

Men de er fortsatt kritiske til NAF/Motors valg av testrute og dens topografiske profil. Den kan gi misvisende utslag, skriver Ståle Frydenlund, som er seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen, i en e-post.

Elbilforeningen mener de tusen høydemeterne fra Oslo til Hjerkinn favoriserer bilene som kommer seg til toppen og kan regenerere i nedoverbakke.

– Nyere elbilmodeller har jevnt over lang rekkevidde, så det er ingen grunn til å være så bekymret for at bilene ikke skal gå langt nok. Ikke minst fordi ladeinfrastrukturen er blitt mye bedre i senere år, sier Frydenlund.

NAF har avvist kritikken, og argumentert med at testruten er representativ for den hytteveien mange bilister har i dag, og at det er deres oppdrag å teste elbilenes rekkevidde under praktiske, norske forhold.