Pandemien er blitt et mareritt for biltyvene

Antall bilinnbrudd er på vei ned. Men det kan koste deg dyrt om du ikke tar enkle forholdsregler.

Mobile vinningskriminelle har fått tøffere arbeidsforhold den siste tiden.

Hun var uoppmerksom i et lite øyeblikk – og vips så var barneklær til en verdi av 10.000 kroner borte.

Marianne Lippestad hadde vært på lageret for å pakke en ordre som hadde kommet inn til butikken hennes i løpet av helgen. Hun forlot pakkene i bilen siden de skulle sendes morgenen etter.

Mandag morgen ringte mannen hennes og sa hun hadde glemt å lukke garasjeporten, noe hun var sikker på at hun hadde gjort. Det var da hun skjønte at noe ikke stemte.

– Da jeg kom ned, hadde de vært inne i bilen og tatt alle pakkene. Det var ingen tegn til innbrudd på bilen, så jeg må jo ha glemt å låse den. Det rare er at det samme kveld også var innbrudd i bilen til naboen som også må ha glemt å låse, forteller Lippestad.

Hun ringte politiet og anmeldte tyveriet. De kom og snakket med henne, men etter noen dager fikk hun et brev om at saken var henlagt.

– Det er trist at vi oppi alt dette med nedstenging og mye tapt inntekt i butikken måtte oppleve dette, sier Marianne Lippestad.

Hverdagen snudd på hodet

De siste årene har tilfeller som dette vært færre. Det at Lippestad fikk oppleve dette under koronapandemien, er til og med enda mer uheldig.

For biltyvene er nemlig hverdagen blitt snudd på hodet. Statistikken viser at pandemien har ført til en nedgang i antall bilinnbrudd.

Noen av årsakene? Strengere grensekontroller, flere på hjemmekontor og flere som heller benytter seg av sykkel enn bil.

Stor nedgang

Så langt i år er det meldt inn 3856 bilinnbrudd til forsikringsselskapene i Norge, viser tall fra Finans Norge. På samme tidspunkt i fjor var tallet 4296.

– Faktisk ser man heller en økning av sykkeltyverier i de største norske byene under koronapandemien. Det kan ha med at de som vanligvis opererer på bilinnbruddsmarkedet, ser etter andre metoder for å skaffe raske penger, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Tallene er ikke så overraskende for Clementz.

Ser man på det større bildet, har det vært en drastisk nedgang i antall innbrudd de siste årene. Mot slutten av 1990-tallet så man godt over 25.000 bilinnbrudd i året. De siste årene har tallet ligget stabilt rundt 5000 tilfeller (årets tall er basert på tallene fra 1.–3. kvartal i år).

Sikrere biler og det faktum at folk er flinkere til ikke å legge verdigjenstander synlig i bil, kan være noen av årsakene til nedgangen.

– Det er vanskeligere enn før å gjøre innbrudd, men langt fra alle har alarm. Vinduer knuses, og de er raske inn og ut, også til tross for alarm hvis det finnes. I en del tilfeller stjeles også bilnøkler først og hele bilen etterpå. De behøver ikke akkurat å henge synlig i gangen, sier Stine Neverdal, pressekontakt for skadeforsikring i Finans Norge.

Göteborg-fenomenet

Samtidig trekker Clementz frem særlig én årsak til den store nedgangen i år.

Det er nærmest blitt et fenomen at nordmenn hver sommer stopper i Göteborg under bilferien til Europa. Ofte for å kose seg på fornøyelsesparken Liseberg.

– Uten unntak så kommer det mange bilinnbrudd på de store parkeringsplassene rundt Liseberg hver sommer. Det er fordi mange nordmenn setter fra seg bilen stappfull av nettbrett, dyre jakker, kostbare vesker og andre ting. Norske skilt er som magneter for tyvene, forteller Clementz.

I år har derimot fornøyelsesparken holdt stengt på grunn av smittesituasjonen,. Noe som naturligvis har gjort arbeidsforholdene tøffere for tyvene.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Dette gjør du for å være på den sikre siden

Likevel er det enkle forholdsregler du bør følge for å kunne minke sannsynligheten for å oppleve innbrudd i bilen.

– Det eldste rådet i boken, som nesten er blitt en floskel etter hvert, er å tømme bilen før tyven gjør det. Hvis det ikke er noe å stjele, så sier det seg selv, sier Clementz.

Nils Sødal, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund, deler Clementz’ råd om at mye er gjort om bilen er tømt for verdisaker.

– I moderne biler er det lite å stjele med unntak av det som ligger av løse verdigjenstander, sier Sødal.

Clementz og Sødal gir også følgende råd: