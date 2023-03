Disse elbilmerkene har den beste batterigarantien

Kan ha mye å si for restverdien når bilen skal selges.

Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet.

30.03.2023 18:00

Forbrukerrådet har satt batterigarantien til 37 bilmerker under lupen. Målet med undersøkelsen er å gi nybilkjøpere et bedre beslutningsgrunnlag, og å gjøre det enklere for elbileiere raskt å finne ut hvilke garantibetingelser som gjelder for egen bil.

Da Forbrukerrådet sist kåret beste batterigaranti i 2018, tronet Hyundai på toppen, etterfulgt av BMW, Mitsubishi og Volkswagen. Og Tesla havnet på jumboplassen. Nå har det skjedd ting i både topp og bunn.